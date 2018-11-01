Охранник президента закарпатского "Минай" побил болельщика "Динамо" и угрожал пистолетом

Конфликт с неизвестными вооруженными людьми на секторе ультрас "Динамо" в Минае. Видео первое (видео: YouTube / На выезде)

После матча между киевским "Динамо" и закарпатским "Минай" в 1/8 финала Кубка Украины, в котором "бело-синие" одержали победу со счетом 3:1, произошел неприятный инцидент. Охранник президента ужгородского клуба побил болельщика "Динамо" и угрожал пистолетом, рассказал один из ультрас на своей странице в Facebook.

"Этот человек (говорят охрана президента ФК "Минай", экс-регионала, начальника Чопской таможни) пришел в конце матча на гостевую трибуну, ударила одного из ультрас, затем достал пистолет, его коллега (слева) залил всех газовым баллончиком", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/vitaliy.sheremeta.7

Также он высказал предположение, что это местные "титушки".

Скрин: facebook.com/vitaliy.sheremeta.7

Полиция их не трогала, добавил болельщик.

Конфликт с неизвестными вооруженными людьми на секторе ультрас "Динамо" в Минае. Видео второе (видео: YouTube / На выезде)

Также представитель ультрас позже написал, что поговорил с таксистом по пути из Ужгорода в Мукачево, и тот подтвердил что вооруженный человек на видео действительно является охраной президента "Миная".

"А президент "Миная" кто? Чиновник! Валерий Пересоляк, начальник таможенного поста Тиса. Чиновник удерживает команду профессионалов, сегодня угощал весь стадион пивом (чешским, явно контрабандным) и круассанами, наверняка у него зарплата выше чем в топов НАК "Нафтогаза"?", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/vitaliy.sheremeta.7

Ранее сообщалось, что ультрас футбольного клуба "Динамо" Загреб "Bad Blue Boys" выступили против решения Хорватского футбольного союза уволить из национальной сборной скаута Огнена Вукоевича из-за видеообращения с футболистом Домагоем Видой.

Также мы писали о том, что в Украину не пропустили 4 ультрас российского футбольного клуба "Торпедо".

Напомним, что 9 мая футбольные фанаты разогнали отряды правоохранителей, которые обеспечивали порядок перед матчем Динамо-Шахтер в городе Днепр.

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Видео: РБК-Украина