УЄФА може покарати ФФУ через несплату податків "Динамо"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

УЄФА вже покарав федерації Албанії, Сербії та Казахстану через єврокубкові ліцензії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проводить ретельні перевірки клубів-учасників єврокубків на предмет боргів перед місцевими фіскальними органами. І у випадку, якщо борги є, а місцева Федерація все одно видала такому клубу ліцензію для участі в єврокубках, то штрафні санкції застосовуються і до клубу, і до Федерації. Про це в світлі останніх санкцій УЄФА щодо ФФ Казахстану, Албанії та Сербії пише сайт Footboom.

Так, журналіст Сергій Ситник нагадав, що серед "штрафників" УЄФА виявився казахстанський ФК "Іртиш" за заборгованість перед фіскальними органами в розмірі 1 млн 800 тис. євро.

"І хоч пізніше (у вересні того ж року) це питання було врегульоване, УЄФА утримав з клубу доходи від виступу в Лізі Європи в розмірі 440 000 євро і оштрафував на 3 000 євро", - уточнив журналіст.

При цьому він звернув увагу на те, що УЄФА покарав і федерацію, яка видала ліцензію проблемному клубу.

"По-перше, УЄФА втримав стимулюючі платежі в розмірі 100 000 євро (а у випадку недотримання мирової угоди, ця сума може бути збільшена ще на 150 000 євро)", - написав Ситник.

За аналогією УЄФА покарав федерації (і клуби) Албанії та Сербії.

На думку журналіста, сьогодні загроза таких же проблем нависла над українською федерацією футболу через податкові проблеми у "Динамо".

"Не секрет, що деякі українські клуби (учасники єврокубків) мають тривалу складну історію взаємин з фіскальними органами країни. Так, "Динамо" від податків намагається уникнути з допомогою кіпрських офшорів, про що говорив і президент ФФУ Андрій Павелко, а полтавська "Ворскла" мала кількамісячну заборгованість перед гравцями по зарплаті", - нагадав Ситник.

Журналіст вважає, що в світлі останніх новин, ФФУ є про що задуматися.

"Адже, виходить, що якщо федерація видасть ліцензію клубу, який має борги перед фіскальними органами, це спричинить за собою значні штрафи та інші санкції від УЄФА, аж до позбавлення права на видачу ліцензії. Якщо ж ФФУ буде до кінця стояти на букві закону та видавати ліцензії тільки зразковим клубам, то є великий ризик, що не всі ФК, які завоювали за спортивним принципом право представляти Україну в єврокубках, потраплять туди", - резюмував він.

Нагадаємо, що ФК "Динамо" платить своїм футболістам офіційну зарплату на рівні всього 18-20 тис. грн, чим штучно занижує суми податкових відрахувань до бюджету України.

До речі, "Динамо" піднялася у топ-20 клубного рейтингу УЄФА.

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