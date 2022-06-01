Українці можуть купити квиток на матч Шотландія - Україна: як це зробити

Як і для чого купувати квиток на матч Шотландія - Україна

Купити квиток однієї чи декількох категорій на суму від 300 до 5000 гривень може будь-хто з будь-якої точки світу за посиланням.

Всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України через фандрейзингову платформу UNITED24.

Зауважимо, що кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів нашої збірної.

Наприклад, за внесок у розмірі 5000 гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу.

Де дивитися гру Шотландія - Україна

Зауважимо, що матч нашої футбольної дружини проти шотландців відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго 1 червня о 21:45.

Ця зустріч мала відбутися ще у березні в Харкові, проте проведення гри стало неможливим через повномасштабне вторгнення Росії.

Переможець цієї пари 5 червня побореться за останню путівку в Катар зі збірною Уельсу.

Дивитися матч у прямому ефірі по ТБ можна буде на каналах "Футбол 1" і "Індиго TV".

Трансляція буде доступна й для підписників на медіаплатформах oll.tv та MEGOGO.

Також онлайн-трансляція за участі українських ведучих та коментаторів відбуватиметься на YouTube-каналі ВЗБІРНА.