Украинцы могут купить билет на матч Шотландия - Украина: как это сделать

Как и для чего покупать билет на матч Шотландия-Украина

Купить билет одной или нескольких категорий на сумму от 300 до 5000 гривен может любой из любой точки мира по ссылке.

Все собранные средства будут перечислены на восстановление критической инфраструктуры Украины через фандрейзинговую платформу UNITED24.

Заметим, что каждый владелец такого билета сможет принять участие в розыгрыше подарков от партнеров нашей сборной.

Например, за взнос в размере 5000 гривен благотворитель будет иметь право на участие в розыгрыше футболки с автографом, в которую был одет один из игроков во время матча.

Где смотреть игру Шотландия - Украина

Заметим, что матч нашей футбольной дружины против шотландцев состоится на стадионе "Хемпден Парк" в Глазго 1 июня в 21:45.

Эта встреча должна была состояться еще в марте в Харькове, однако проведение игры стало невозможным из-за полномасштабного вторжения России.

Победитель этой пары 5 июня поборется за последнюю путевку в Катар со сборной Уэльса.

Смотреть матч в прямом эфире по ТВ можно будет на каналах "Футбол 1" и "Индиго TV".

Трансляция будет доступна и для подписчиков на медиаплатформах oll.tv и MEGOGO.

Также онлайн-трансляция с участием украинских ведущих и комментаторов будет проходить на YouTube-канале ВЗБІРНА.