Ми все бачимо! Фанати "Карпат" пригрозили побити гравців команди (відео)

Вболівальники "Карпат" поспілкувалися з гравцями після матчу з "Олімпік"

До вболівальників після матчу з "Олімпік" вийшли лише два футболісти львівської команди

Матч "Олімпік" - "Карпати" у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершився не тільки перемогою донеччан з рахунком 3:2, але і жорсткою розмовою вболівальників львівської команди з капітаном Андрієм Нестеровим та півзахисником Олексієм Гуцуляком. Відповідне відео опублікував у своєму Facebook Богдан Пилипчук.

На ролику видно, як після гри два футболісти підійшли до фанів на трибуні, щоб подякувати за підтримку в програному матчі 26 туру української Прем'єр-ліги.

До капітана команди звернувся один з уболівальників і закликав зіграти останні матчі заради них. Фанат зазначив, що вони дуже переживають за "Карпати" і постійно їздять за ними, тому попросив футболістів зібратися.

Вболівальники "Карпат" жорстко поговорили з гравцями (фото: скріншот)

"Андрій, розумію, що зараз команді жо*а, колективу немає... Я розумію, що у вас також в серці десь болить. Зіграйте, будь ласка, зберіться", - сказав спортивний уболівальник.

У відповідь на це Нестеров дав зрозуміти, що в команді дійсно немає "монолітності", і до фанатів після матчу вийшов лише він із Гуляком. Також він наголосив, що зробив для перемоги в матчі все, що міг, і футболісти справді хотіли перемогти.

"Бачиш, навіть ніхто підійти не може. Їм взагалі по**й. Ті окремо, ті туди пішли...", - сказав Нестеров.

Вболівальник заявив, що він все прекрасно бачить, і до Андрія у нього немає жодних претензій, і порадив сказати іншим гравцям "Карпат", що ультрас може їх побити за "байдужість".

"Ти скажи, ми завалимся в роздягальню, дамо їм пі*ди", - сказав фанат.

Нестеров на це розвів руками та ще раз подякував фанам за підтримку.

Відео: facebook.com/bodya.pylypchuk

Як повідомлялося раніше, після матчу між київським "Динамо" та закарпатським "Минай" в 1/8 фіналу Кубка України охоронець президента ужгородського клубу побив вболівальника "Динамо" і погрожував пістолетом.

Також ми писали про те, що 8 грудня одеські ультрас під час матчу української прем'єр-ліги "Чорноморець – Ворскла" використовували піротехніку. По закінченні матчу під фанатським сектором силовики затримали більше 20 ультрас. На думку представників ультрас, їх затримали за патріотичний банер.