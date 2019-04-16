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Жана Беленюка назвали росіянином: чемпіон терпіти не став

STYLERНовости спорта    16.04.2019 - 07:54
Жана Беленюка назвали росіянином: чемпіон терпіти не став
Фото: Жан Беленюк (facebook.com/NewBalanceUkraine)

Жан Беленюк присвятив свою перемогу на чемпіонаті Європи всій Україні

Український спортсмен Жан Беленюк, який нещодавно на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби здобув золоту медаль після перемоги над Ісламом Аббасовим з Азербайджану, різко відреагував на помилку прес-служби Міжнародної федерації боротьби, яка записала його як представника Російської Федерації. Український борець в Instagram вказав Olympic Wrestling на їх не коректну заяву, після чого помилку виправили, передає 24tv.ua.

Беленюк в мережі опублікував повідомлення, в якому виставив скріншот із постом прес-служби, підкреслив напис UKR на своїй футболці на фото і написав: "Я українець!"

Незабаром помилка в повідомленні Olympic Wrestling була виправлена.

Жана Беленюка назвали росіянином: чемпіон терпіти не став

Фото: 24tv.ua

Нагадаємо, що Беленюк є срібним призером Олімпійських ігор (2016), срібним призером Європейських ігор (2015), чемпіоном та бронзовим призером чемпіонатів світу (2015, 2014 років), триразовим чемпіоном та бронзовим призером чемпіонатів Європи (2016, 2014, 2012 років).

Після того, як Жан у ваговій категорії до 87 кг здобув перемогу над Аббасовим і став чемпіоном Європи, він виконав свій бойовий гопак.

Відео: instagram.com/zhanbeleniuk

В мережі він написав, що присвятив "золото" Україні та всім українцям.

"Щирі емоції людей - то єдине, що мотивує мене тренуватися і перемагати! Впевнений, докладу максимум зусиль, моя головна перемога ще попереду", - написав спортсмен у своєму Instagram.

Він додав, що його перемога стала спільною для всієї нашої країни.

Відео: instagram.com/unitedworldwrestling

Як повідомлялося раніше, нещодавно популярний український спортсмен та олімпійський призер Жан Беленюк відверто розповів про "свята шлунка" і як йдуть справи з квартирою, яку йому передали після Олімпійських ігор.

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