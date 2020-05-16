Go_A переспівали головний хіт Вєрки Сердючки на Євробаченні 2020 (відео)

Група Go_A для свого виступу обрала хіт Вєрки Сердючки
Музична фолькгрупа Go_A, яка повинна була летіти в Роттердам для участі в пісенному конкурсі Євробачення 2020, взяла участь в домашньому концерті. Для Eurovision Home Concerts учасники від України обрали головний хіт Вєрки Сердючки.
Попри те, що Євробачення-2020 в цьому році скасували, організатори конкурсу вирішили зробити серію домашніх концертів на YouTube, щоб згуртувати й підбадьорити європейців у дні карантину. У Eurovision Home Concerts взяла участь і група Go_A.
Виступ колективу відбувся 15 травня - це був останній онлайн-концерт. Вони виконали пісню "Соловей", з якою збиралися їхати у Роттердам, а також переспівали хіт Вєрки Седючки Dancing Lasha Tumbai, з яким вона зайняла друге місце на Євробаченні-2007.
На Євробаченні 2020 Go_A заспівали пісню Вєрки Сердючки
Локацією для свого виступу Go_A обрали дах 97-метрового телецентру Києва.
Раніше в Eurovision Home Concerts взяла участь українська співачка Джамала. Співачка виконала пісню "1944", яка принесла їй перемогу на Євробаченні у 2016 році. А також заспівала Arcade Дункана Лоуренса.
Варто відзначити, що крім Джамали й Go_A участь в Eurovision Home Concerts прийняв учасник на Євробаченні 2018 від України MELOVIN, який виконав дві композиції: пісню Under The Ladder, з якою виступав на конкурсі та хіт Кончіти Вурст – Rise Like a Phoenix.
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Автор: Анна Ярошенко