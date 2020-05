Go_A перепели главный хит Верки Сердючки на Евровидении 2020 (видео)

Музыкальная фолк-группа Go_A, которая должна была лететь в Роттердам для участия в песенном конкурсе Евровидение 2020, приняла участие в домашнем концерте. Для Eurovision Home Concerts участники от Украины выбрали главный хит Верки Сердючки.

Несмотря на то, что Евровидение-2020 в этом году отменили, организаторы конкурса решили сделать серию домашних концертов на YouTube, чтобы сплотить и подбодрить европейцев в дни карантина. В Eurovision Home Concerts приняла участие и группа Go_A.

Выступление коллектива состоялось 15 мая - это был последний онлайн-концерт. Ребята исполнили песню "Соловей", с которой собирались ехать в Роттердам, а также перепели хит Верки Седючки Dancing Lasha Tumbai, с которым она заняла второе место на Евровидении-2007.

На Евровидении 2020 Go_A спели песню Верки Сердючки

Локацией для своего выступления Go_A выбрали крышу 97-метрового телецентра Киева.

Ранее в Eurovision Home Concerts приняла участие украинская певица Джамала. Певица исполнила песню "1944", которая принесла ей победу на Евровидении в 2016 году. А также спела Arcade Дункана Лоуренса.

Стоит отметить, что кроме Джамалы и Go_A участие в Eurovision Home Concerts принял участник на Евровидении 2018 от Украины MELOVIN, который исполнил две композиции: песню Under The Ladder, с которой выступал на конкурсе и хит Кончиты Вурст – Rise Like a Phoenix.

