Холостяк 9: екс-учасниця розповіла всю правду про головного героя шоу

Юлія - учасниця проекту Холостяк 2019 розповіла, що думає щодо Микити Добриніна і з якими думками залишала телешоу. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю "Фактам".

Найбільше головного героя дратували закритість, невпевненість і нещирість дівчат, що він і висловив Юлі при прощанні. 24-річна художниця з Дніпра явно не була згодна з його словами, однак нічого змінити не могла. До речі, перше враження холостяк у дівчини склав приємне.

"Я відразу помітила, що Микита усміхнений. Але зовнішність може бути оманлива, завжди слід придивитися. Іноді вирішує харизма і наповненість. Насправді я вважаю, що чоловіка показують вчинки і ставлення до жінки, а це розгледіти при першій зустрічі не дуже-то й легко", - сказала вона.

Також вона розповіла про подарунок, який зробила головному герою на початку їхнього знайомства - картині на власній сукні. За словами дівчини, спочатку планувався зовсім інший сюрприз. Вона хотіла піднести Добриніну картину та рушник, однак ця затія здалася їй недоречною.

Щодо неоднозначного зображення дівчина висловилася так: "Я спокійно ставлюся до сексу. Це частина нашого життя і невід'ємна частина відносин. Тому, з мого боку, ніякої провокації не було".

Найскладнішим для дівчини видався день прощання і перша вечірка. Каже, що дуже переживала, а тому періодично грубіянила іншим учасницям, включивши режим "кращий захист - напад".

"Це стосувалося і Микити, і дівчат. Хоча, як тепер розумію, що це було нерозумно. Якби мені знову довелося пройти випробування першою вечіркою, я розслабилася б і просто кайфонула від процесу. Але складно стійко витримати зйомку, яка триває більше доби. Добре, хоч туфлі були зручні і вдалося подрімати хвилин двадцять на тих стільцях, де Холостяк спілкувався з дівчатами наодинці", - зазначила Юлія.

Нагадаємо, що раніше випливли цікаві подробиці про життя головного героя. Решетняк зазначив, що за дев'ять сезонів проекту Холостяк, Микита Добринін став першим героєм, який раніше вже був одружений. При чому ведучий шоу вважає, що це абсолютно не завадить Холостяку, так як його відношення до жінок більш відповідальне.

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