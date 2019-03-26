Холостяк 9: экс-участница рассказала всю правду о главном герое шоу

Юлия - участница проекта Холостяк 2019 рассказала, что думает касательно Никиты Добрынина и с какими мыслями покидала телешоу. Об этом девушка рассказал в интервью "Фактам".

Больше всего главного героя раздражали закрытость, неуверенность и неискренность девушек, что он и высказал Юле при прощании. 24-летняя художница из Днепра явно не была согласна с его словами, однако ничего изменить не могла. К слову, первое впечатление холостяк у девушки сложил приятное.

"Я сразу заметила, что Никита улыбчивый. Но внешность может быть обманчива, всегда следует присмотреться. Иногда решает харизма и наполненность. На самом деле я считаю, что мужчину красят поступки и отношение к женщине, а это разглядеть при первой встрече не очень-то и легко", - сказала она.

Также она рассказала о подарке, который преподнесла главному герою в начале их знакомства - картине на собственном платье. По словам девушки, изначально планировался совершенно другой сюрприз. Она хотела преподнести Добрынину картину и рушник, однако эта затея показалась ей неуместной.

Касательно неоднозначного изображения девушка высказалась так: "Я спокойно отношусь к сексу. Это часть нашей жизни и неотъемлемая часть отношений. Так что, с моей стороны, никакой провокации не было".

Самым сложным для девушки выдался день прощания и первая вечеринка. Говорит, что очень переживала, а потому периодически дерзила остальным участницам, включив режим "лучшая защита - нападение".

"Это касалось и Никиты, и девушек. Хотя, как теперь понимаю, это было глупо. Если бы мне вновь пришлось пройти испытание первой вечеринкой, я расслабилась бы и просто кайфонула от процесса. Но сложно стойко выдержать съемку, которая длится более суток. Хорошо, хоть туфли были удобные и удалось подремать минут двадцать на тех стульях, где Холостяк общался с девочками наедине", - отметила Юлия.

Напомним, что ранее всплыли интересные подробности о жизни главного героя. Решетняк отметил, что за девять сезонов проекта Холостяк, Никита Добрынин стал первым героем, который ранее уже был женат. При чем ведущий шоу считает, что это совершенно не помешает Холостяку, так как его отношение к женщинам более ответственное.

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