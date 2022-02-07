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Ольга Сумська зізналась, що "відчуває енергетику" людей

Автор: Styler

Популярна акторка Ольга Сумська, яка днями вразила архівними фото себе 14-річної, довіряє своєму "шостому чуттю".

Про це 55-річна зірка сказала за лаштунками масштабного проєкту "Ігри талантів", який 26 лютого о 21:00 стартує на каналі "Україна".

"Я і добре орієнтуюсь у просторі, і коли спілкуюсь із людьми, десь відчуваю їхню енергетику. Але ж тут нас так заплутують! Здається, інтуїція трішки вимикається. Тому точно знаю, що в шоу "Ігри талантів" будуть несподіванки", - зазначила Ольга.

Нерідко буває, що внутрішній голос рятує людину від біди. Тож більшість українців справді звикли довіряти своїй інтуїції.

Але в народної артистки є ще одна порада, до кого звернутися за допомогою, коли самостійно прийняти рішення не вдається.

"Якщо ви вагаєтесь, то варто все ж таки зателефонувати людині, яка в цьому дійсно розбирається. Подивитись на зірки, який сьогодні місячний день, і тоді отримаєте відповідь. А щодо творчості, - коли читаєш класний сценарій, інтуїція точно не підводить, адже ти чітко розумієш, що це справді талановито написано і тобі хочеться зіграти в цій історії хорошу роль", - пояснила Сумська.

Ольга Сумська у шоу "Ігри талантів" (фото: канал "Україна")

Нагадаємо, що ведучим нового грандіозного шоу буде мегапопулярний DZIDZIO.

Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості.

Гра проходить у три раунди, в яких можна заробити 150 тисяч гривень (загальний призовий фонд шоу складає 1,8 мільйона гривень і є найбільшим за всю історію сучасного телебачення!).

Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Настя Приходько з однією з учасниць шоу (фото: канал "Україна")

Раніше ми писали, що Сумська вчитиме українок бути такими ж красивими, як і вона.

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Ольга Сумська