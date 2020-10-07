Напівоголені моделі викликали фурор у київському метро: з'явилися фото

На станції київського метро "Лук'янівська" відкрилося модний арт-простір від проекту "Супер Топ-моделі по-українськи", новий сезон якого стартує на Новому каналі зі слоганом "Краса врятує світ".

Проект закликає кожного з нас змінити модель своєї поведінки по відношенню до планети, її ресурсів, один до одного. Тепер кожен мешканець або гість Києва, який спускається в метро, зможе подивитися в очі учасницям проекту і задуматися про зміни в житті.

"Найважливіше, що всі ці теми були притягнуті за вуха. Кожна модель сама назвала проблему, яка їй не байдужа. Трансгендер Софі Берідзе виступає за права ЛГБТ, неймовірно красива учасниця Таня Брик терпіла насильство, і не боїться сказати про це. Арина Любітєлєва у своїх соціальних мережах активно виступає за усвідомлене споживання", - кажуть автори проекту.

Найчастіше в соціальних роликах використовуються жорстокі кадри. Новий канал же від цієї ідеї відмовився і показав соціальні проблеми крізь призму їх вирішення. Наприклад, замість убитої тварини на постері зображена врятована лисичка, яка може продовжувати жити в рідному лісі, а не на комірі в якоїсь багатої пані. І все завдяки тому, що моделі не мовчать, а голосно заявляють про свою позицію.

До речі, дівчата не просто так позують напівоголеними. Таким чином учасниць "обнулили" і поставили в рівні умови боротьби, адже кожна з них повернулася на проект із певним модельним і життєвим досвідом. Щоб битва за перемогу була чесною, дівчата мали відмовитися від свого бекграунду. Їхнім путівником і наставником на проекті стала супермодель Алла Костромічова, яка популяризує еко-бренди й виступає за усвідомлене споживання.

Фотопроект від учасниць шоу "Супер Топ-моделі по-українськи" (фото: прес-служба Нового каналу)

"У сучасному суспільстві є дуже багато питань, які треба терміново вирішувати. Як соціальний цей сезон міг існувати виключно в такому форматі, його учасницями мали стати кращі з кращих. Тільки лідер думок, людина, яка веде за собою прихильників, до думки якої дослухаються, може звернути увагу суспільства на ті чи інші проблеми. Будемо сподіватися, що завдяки популярності наших дівчат нам вдасться змінити світ", - вважає ведуча Нового каналу.

Соціальна акція в київському метро (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше учасниця "Супер Топ-модель по-українськи" поділилася рецептом корисного кексу.