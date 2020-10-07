Полуобнаженные модели произвели фурор в киевском метро: появились фото

На станции киевского метро "Лукьяновская" открылось модное арт-пространство от проекта "Супер Топ-модели по-украински", новый сезон которого стартует на Новом канале со слоганом "Красота спасет мир".

Проект призывает каждого из нас изменить модель своего поведения по отношению к планете, ее ресурсам, друг к другу. Теперь каждый житель или гость Киева, который спустится в метро, сможет посмотреть в глаза участницам проекта и задуматься о переменах в жизни.

"Самое важное, что все эти темы не были притянуты за уши. Каждая модель сама назвала проблему, которая ей небезразлична. Трансгендер Софи Беридзе ратует за права ЛГБТ, потрясающе красивая участница Таня Брык терпела насилие, и не боится сказать об этом. Арина Любителева в своих социальных сетях активно выступает за осознанное потребление", - говорят авторы проекта.

Зачастую в социальных роликах используются жестокие кадры. Однако от этой идеи решили отказаться и показать социальные проблемы сквозь призму их решения. Например, вместо убитого животного на постере запечатлена спасенная лиса, которая может продолжать жить в родном лесу, а не на воротнике у богатой дамы. И все благодаря тому, что модели не молчат, а громко заявляют о своей позиции.

К слову, девушки не просто так позируют полуобнаженными. Так участниц "обнулили" и поставили в равные условия борьбы, ведь каждая из них вернулась на проект с определенным модельным и жизненным опытом. Чтобы битва за победу была честной, девушки должны были отказаться от своего бекграунда. Их путеводителем и наставником на проекте стала супермодель Алла Костромичева, которая популяризует эко-бренды и выступает за осознанное потребление.

Фотопроект от участниц шоу "Супер Топ-модели по-украински" (фото: пресс-служба Нового канала)

"В современном обществе есть очень много вопросов, которые надо срочно решать. Этим мы и будем заниматься вместе с участницами Суперсезона. Уверена: собрав самых ярких и популярных девушек, мы действительно сможет достучаться до зрителя. Только лидер мнений, человек, который ведет за собой поклонников, к мнению которого прислушиваются, может обратить внимание общества на те или иные проблемы. Будем надеяться, что благодаря популярности участниц-моделей нам удастся хотя бы чуточку изменить мир", - считает ведущая Нового канала.

Социальная акция в киевском метро (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее участница "Супер Топ-модель по-украински" поделилась рецептом полезного кекса.