Полякова проговорилася, які насправді стосунки у тренерів "Голосу країни": були розмови про скандали

Оля Полякова вперше зайняла тренерське крісло на проекті "Голос країни" – цього року вона потрапила до суддівського складу самого вокального шоу країни. Артистка зізналася, що проходила кастинг для зірок, і стала членом журі лише з другого разу.

Під час прямого ефіру Полякової в Instagram , який вона провела разом з продюсером "Голосу країни" Володимиром Завадюком, зірка зізналася,що побоювалася йти на проект - ходили чутки про те, що тренери знаходяться в умовах жорсткої конкуренції.

"Всередині були розмови, що між суддями є непорозуміння, конфлікти, скандали. Вони не вірять що у нас по-справжньому. Досконала любов всередині проекту. Ми насправді добре спілкуємося, ми не валимо один одного", - запевнила Полякова.

"Я ж вперше. Я прийшла і боялася, що мені, може, не допомагатимуть. Всі допомагають, все розповідають. Всередині знімального процесу ми можемо відчувати себе вільно і тепло", - поділилася особистим досвідом зірка.

Оля Полякова зізналася, чого боялася, йдучи на "Голос країни" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Володимир Завадюк запевнив, що атмосфера підтримки та дружелюбності була на проекті завжди, але цього року вона особливо відчутна.

"На "Голосі" завжди було доброзичливо. Але в цьому році якась особлива панель доброзичливості. Мені подобається, що вся увага на учасників, а не розбирання всередині", - підтвердив слова співачки Володимир.

"Для мене це не гра, я реально хочу, щоб той чи інший учасник пішов до мене. Я так цього хочу, що готова включати важку артилерію: дзвонити дитині, пропонувати якісь хабарі, все що завгодно. І коли учасник до мене не йде, я засмучуюся", - з посмішкою заявила артистка.

Дуже відкрила завісу таємниці й зізналася, що в її команді багато голосистих дівчат. "А всі молоді пацани чомусь йдуть до Дорофєєвої", - поскаржилася Оля.

"Цього року багато нововведень. Ви будете про них дізнаватися на кожному етапі. Одне з них – другий шанс", - заінтригував Завадюк.