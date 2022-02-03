Полякова проговорилась, какие на самом деле отношения у тренеров "Голоса страны": были разговоры о скандалах

Оля Полякова впервые заняла тренерское кресло на проекте "Голос страны" – в этом году она попала в судейский состав самого вокального шоу страны. Артистка призналась, что проходила кастинг для звезд, и стала членом жюри лишь со второго раза.

Во время прямого эфира Поляковой в Instagram , который она провела вместе с продюсером "Голоса страны" Владимиром Завадюком, звезда призналась,что побаивалась идти на проект - ходили слухи о том, что тренеры находятся в условиях жесткой конкуренции.

"Внутри были разговоры, что между судьями есть недопонимание, конфликты, скандалы. Они не верят что у нас по-настоящему. Совершенная любовь внутри проекта. Мы на самом деле хорошо общаемся, мы не валим друг друга", - заверила Полякова.

"Я же в первый раз. Я пришла и боялась, что мне, может, не будут помогать. Все помогают, все рассказывают. Внутри съемочного процесса мы можем чувствовать себя свободно и тепло", - поделилась личным опытом звезда.

Оля Полякова призналась, чего боялась, идя на "Голос страны" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Владимир Завадюк заверил, что атмосфера поддержки и дружелюбности была на проекте всегда, но в этом году она особо ощутима.

"На "Голосе" всегда было доброжелательно. Но в этом году какая-то особая панель доброжелательности. Мне нравится, что все внимание на участников, а не разборки внутри", - подтвердил слова певицы Владимир.

"Для меня это не игра, я реально хочу, чтобы тот или иной участник пошел как мне. Я так этого хочу, что готова включать тяжелую артиллерию: звонить ребенку, предлагать какие-то взятки, все что угодно. И когда участник ко мне не идет, я расстраиваюсь", - с улыбкой заявила артистка.

Очень приоткрыла завесу тайны и призналась, что в ее команде много голосистых девушек. "А все молодые пацаны почему-то идут к Дорофеевой", - посетовала Оля.

"В этом году много нововведений. Вы буде о них узнавать на каждом этапе. Одно из них – второй шанс", - заинтриговал Завадюк.