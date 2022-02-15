Такого не робив ніхто! Холостяк 12 кардинально змінить правила і ошелешить учасниць

Вже в першому випуску глядачів чекають великі сюрпризи - кардинальні рішення самого завидного нареченого країни та нові правила.

Зовсім скоро, 4 березня, на каналі СТБ стартує найромантичніше шоу весни – Холостяк 12. На очах у всієї країни свою другу половинку шукатиме 32-річний підприємець Алекс Топольський , який побудував бізнес у США.

Про те, що зміниться в новому сезоні, читайте нижче в матеріалі Styler .

Але давайте по черзі. Як і раніше, знайомство холостяка з учасницями відбудеться у форматі "першої вечірки". Але рішення вчинки чоловіка здивують - вони будуть ризикованими й нестандартними.

Алекс Топольський (фото: прес-служба СТБ)

До слова, Алекс зробить учасницям сюрприз і відразу ж побалує їх подарунками.

Але приємності йтимуть рука об руку зі справжньою перевіркою, про яку дівчата не підозрюють.

Так, прямо на першій вечірці Топольський спробує дізнатися, чим же живуть його потенційні обраниці у звичайному житті. Як записані учасниці в телефонних книгах? І про що розкажуть їхні соцмережі? До такого точно ніхто з дівчат не буде готовий. Так хто ж пройде перевірку правдою, а хто - ні?

Алекс Топольський та Григорій Решетник (фото: прес-служба СТБ)

До слова, зміна правил буде також стосуватися незмінного атрибута проєкту - троянд.

Тепер крім червоних квітів, в 12 сезоні будуть ще й жовті, рожеві та білі. Що ж означають нові кольори? До чого готуватися дівчатам? І які ще нововведення чекають їх? Скоро дізнаємося!