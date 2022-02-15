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Такого не делал никто! Холостяк 12 кардинально поменяет правила и ошарашит участниц

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Вторник 15 февраля 2022 17:57
Такого не делал никто! Холостяк 12 кардинально поменяет правила и ошарашит участниц Фото: Холостяк 12 Алекс Топольский вводит новые правила ( instagram.com/alexander_topolsky)
Автор: Ольвия Агаркова

Совсем скоро, 4 марта, на канале СТБ стартует самое романтическое шоу весны – Холостяк 12. На глазах у всей страны свою вторую половинку будет искать 32-летний предприниматель Алекс Топольский, который построил бизнес в США.

Уже в первом выпуске зрителей ждут большие сюрпризы - кардинальные решения самого завидного жениха страны и новые правила.

О том, что изменится в новом сезоне, читайте ниже в материале Styler.

Но давайте по порядку. Как и ранее, знакомство холостяка с участницами состоится в формате "первой вечеринки". Но решения поступки мужчины удивят – они будут рискованными и нестандартными.

Такого не делал никто! Холостяк 12 кардинально поменяет правила и ошарашит участниц

Алекс Топольский (фото: пресс-служба СТБ)

К слову, Алекс сделает участницам сюрприз и сразу же побалует их подарками.

Но приятности будут идти рука об руку с настоящей проверкой, о которой девушки не подозревают.

Так, прямо на первой вечеринке Топольский попытается узнать, чем же живут его потенциальные избранницы в обычной жизни. Как записаны участницы в телефонных книгах? И о чем расскажут их соцсети? К такому точно никто из девушек не будет готов. Так кто же пройдет проверку правдой, а кто – нет?

Такого не делал никто! Холостяк 12 кардинально поменяет правила и ошарашит участниц

Алекс Топольский и Григорий Решетник (фото: пресс-служба СТБ)

К слову, смена правил будет также касаться неизменного атрибута проекта – роз.

Теперь кроме алых цветов, в 12 сезоне будут еще и желтые, розовые и белые. Что же означают новые цвета? К чему готовиться девушкам? И какие еще нововведения ждут их? Скоро узнаем!

Напомним, что ранее Холостяк 12 Алекс Топольский рассказал, каким должно быть первое свидание и дал дельные советы.

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СТБ Холостяк
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