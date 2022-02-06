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"Холостяк 12" Топольский рассказал, каким должно быть первое свидание

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Воскресенье 06 февраля 2022 14:56
"Холостяк 12" Топольский рассказал, каким должно быть первое свидание Алекс Топольский (фото: instagram.com/alexander_topolsky)
Автор: Марина Настевич

Главный герой 12-го сезона романтического реалити "Холостяк", которое стартует на телеканале СТБ 4 марта, 32-летний бизнесмен Алекс Топольский поделился своим мнением о том, как должно проходить первое свидание.

На своей странице в Instagram мужчина посоветовал не устраивать из первой встречи подобие собеседования и пытаться сразу же разузнать все о партнере.

"Исходя из своего собственного опыта утвердительно акцентирую внимание на том, что на первом свидании не надо рассказывать о себе все! И не надо пытаться узнать о человеке все!" - считает Топольский.

Он считает, что сначала стоит присмотреться - а вернее, принюхаться друг к другу.

"Первое свидание - это так же, как у животных, процесс принюхивания (знаю-знаю, звучит не очень романтично), но это именно так. Принюхайтесь друг к другу, поймите, говорите ли вы на языке одной стаи или при звуке согласных от другого человека у вас внутри все сжимается", - советует новый "Холостяк".

&quot;Холостяк 12&quot; Топольский рассказал, каким должно быть первое свидание

Алекс считает, что нужно быть самим собой, "ведь это сокращает время и энергию в будущем".

"А то пока вы будете казаться не такими, какими вы есть, тратится много времени, энергии и все равно в итоге вас поймают на поличном", - с юмором отметил он.

Напоследок бизнесмен напомнил, что первое свидание следует просто провести легко, весело и непринужденно.

Напомним, что Александр родом из Львова, он живет в Майами и занимается недвижимостью. Несмотря на то, что он построил в США успешный бизнес, так и не нашел свою вторую половинку и решил попытать счастья на родине.

&quot;Холостяк 12&quot; Топольский рассказал, каким должно быть первое свидание&quot;Холостяк 12&quot; Топольский рассказал, каким должно быть первое свидание&quot;Холостяк 12&quot; Топольский рассказал, каким должно быть первое свидание&quot;Холостяк 12&quot; Топольский рассказал, каким должно быть первое свидание&quot;Холостяк 12&quot; Топольский рассказал, каким должно быть первое свиданиеАлекс Топольский будет искать свою любовь в Украине (фото: instagram.com/alexander_topolsky)

Ранее мы публиковали топ-3 жизненных правил "Холостяка 12" Топольского, чтобы не упасть духом.

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