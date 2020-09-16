Українська ТБ-зірка вийшла заміж за стриптизера: зробив пропозицію під час "зради"

Учасники шоу "Кохання на виживання" Юля і Саша вирушили в Перу, щоб перевірити свої почуття. П'ять випробувань в чужій країні – нерви на межі і емоції через край. Провезти "коханок" на возі до вулкану, облаштувати побут в перуанській сім'ї, побитися в ім'я кохання, але найскладніше – витримати провокацію зрадою.

Враховуючи нестандартну професію перших учасників 4 сезону реаліті "Нового каналу", всім було хвилююче. Саша танцює стриптиз, і одному Богу відомо, чим закінчується приват. Вирішила дізнатись і команда проекту, підстроївши провокацію з молодими "клієнтками".

"Мені було і цікаво, і страшно. Дуже боялася зради. Що я побачу, як він буде розважатися з іншими дівчатами", - розповідає Юля.

Хлопець так захопився стриптизом, що потягнув "клієнтку" в спальню. Але в самий пікантний момент зупинився і зізнався у коханні своїй дівчині. "Спектакль" із зрадою він розіграв спеціально, щоб Юля не здогадалася про його плани зробити їй пропозицію в Перу. По приїзді в Україну вони одружилися.

"Ми ніби заново полюбили один одного. Відносини змінилися в кращу сторону, ми стали прислухатися один до одного, поступатися, допомагати. Після пройдених випробувань наш союз зміцнився. Хоча Саша не поміняв професію, ми з ним обговорили умови його роботи. Щоб все було в межах розумного", - зауважила Юля.

Юля і Саша одружилися після "Кохання на виживання"

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