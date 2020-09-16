Украинская ТВ-звезда вышла замуж за стриптизера: сделал предложение во время "измены"

Участники шоу "Кохання на виживання" Юля и Саша отправились в Перу, чтобы там проверить свои чувства. Пять испытаний в чужой стране – нервы на пределе и эмоции через край. Провезти "любовниц" на повозке к вулкану, обустроить быт в перуанской семье, подраться во имя любви, но самое сложное – выдержать провокацию изменой.

Учитывая нестандартную профессию первых участников 4 сезона реалити "Нового канала", всем было волнительно. Саша танцует стриптиз, и одному Богу известно, чем заканчивается приват. Решила это узнать и команда проекта, подстроив провокацию с молодыми "клиентками".

"Мне было и интересно, и страшно. Очень боялась измены. Что я увижу, как он будет развлекаться с другими девушками", - рассказывает Юля.

Парень так увлекся стриптизом, что потащил "клиентку" в спальню. Но в самый пикантный момент остановился и признался в любви своей девушке. "Спектакль" с изменой он разыграл специально, чтобы Юля не догадалась о его планах сделать ей предложение в Перу. По приезду в Украину они поженились.

"Мы будто заново полюбили друг друга. Отношения поменялись в лучшую сторону, мы стали прислушиваться друг к другу, уступать, помогать. После пройденных испытаний наш союз укрепился. Хотя Саша профессию не поменял, мы с ним обсудили условия его работы. Чтобы все было в пределах разумного", - отметила Юля.

Юля и Саша поженились после "Кохання на виживання"

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