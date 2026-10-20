Как выбрать шапку, чтобы не получить "грибочек" на голове: инструкция от стилистки Елены Шевченко

Почему шапка может испортить весь образ

В интернете можно найти немало советов, как подбирать головные уборы по форме лица: для круглого советуют одни модели, для овального или удлиненного - другие. Однако, по мнению стилистки Елены Шевченко, сама форма лица не гарантирует удачный выбор.

Даже если у вас условно идеальный овал, неудачная посадка шапки способна нарушить пропорции. Поэтому при примерке не обязательно определять геометрический тип лица. Гораздо важнее посмотреть три детали: объем шапки сверху, ее посадку на голове и ширину отворота.

Главная цель - не изменить лицо с помощью головного убора, а сохранить гармоничный баланс между ними.

Объем сверху: как не сделать лицо длиннее

Первая деталь, на которую советует обратить внимание стилистка - объем верхней части шапки. Чем пышнее и выше верх, тем длиннее визуально может казаться лицо.

Поэтому во время примерки следует оценить, как шапка меняет общие пропорции. Если лицо удлинено, лучше присмотреться к моделям, плотнее прилегающим к голове и не создающим лишней высоты. Для круглого или широкого лица можно рассмотреть более объемные варианты.

Это не строгое правило для всех, а ориентир: важно смотреть на результат в зеркале, а не только на то, как модель выглядит на полке или в каталоге.

Посадка шапки: сколько лба оставлять открытым

Еще одна важная деталь - высота, на которой заканчивается шапка. Стилистка советует условно разделить расстояние от бровей до линии роста волос на три части. По одному из вариантов посадки головной убор должен прикрывать верхнюю треть лба, оставляя большую часть открытой.

Если же у вас широкие скулы или выраженная челюсть, Елена Шевченко советует обратить внимание на модели, которые открывают лоб полностью. Слишком низкая посадка в этом случае может визуально добавить ширины нижней части лица.

Край шапки лучше располагать у линии роста волос, а не опускать низко на лоб. Во время примерки проверьте, не кажется ли лицо короче или шире обычного.

Ширина отворота: деталь, меняющая пропорции

Третий нюанс - ширина отворота. Широкий подворот визуально сокращает высоту лица, тогда как узкий может создавать противоположный эффект - лицо будет казаться длиннее.

Поэтому, если хотите подобрать шапку, которая будет гармонично выглядеть именно на вас, не ограничивайтесь оценкой цвета и материала. Примерьте несколько моделей с разной шириной отворота и сравните, как меняется восприятие лица.

Главное правило простое: не стоит покупать шапку только потому, что она модна или хорошо смотрится на другом человеке. Оцените объем, посадку и отворот в зеркале - и выбирайте ту модель, которая не нарушает естественные пропорции.