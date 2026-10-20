Як обрати шапку, щоб не отримати "грибочок" на голові: інструкція від стилістки Олени Шевченко

Чому шапка може зіпсувати весь образ

В інтернеті можна знайти чимало порад, як підбирати головні убори за формою обличчя: для круглого радять одні моделі, для овального чи видовженого - інші. Однак, на думку стилістки Олени Шевченко, сама форма обличчя не гарантує вдалого вибору.

Навіть якщо у вас умовно ідеальний овал, невдала посадка шапки здатна порушити пропорції. Тому під час примірки не обов'язково визначати геометричний тип обличчя. Набагато важливіше подивитися на три деталі: об'єм шапки зверху, її посадку на голові та ширину відвороту.

Головна мета - не змінити обличчя за допомогою головного убору, а зберегти гармонійний баланс між ними.

Об'єм зверху: як не зробити обличчя довшим

Перша деталь, на яку радить звернути увагу стилістка - об'єм верхньої частини шапки. Що пишніший і вищий верх, то довшим візуально може здаватися обличчя.

Тому під час примірки варто оцінити, як шапка змінює загальні пропорції. Якщо обличчя видовжене, краще придивитися до моделей, які щільніше прилягають до голови й не створюють зайвої висоти. Для круглого або широкого обличчя можна розглянути об’ємніші варіанти.

Це не суворе правило для всіх, а орієнтир: важливо дивитися на результат у дзеркалі, а не лише на те, як модель виглядає на полиці чи в каталозі.

Посадка шапки: скільки чола залишати відкритим

Ще одна важлива деталь - висота, на якій закінчується шапка. Стилістка радить умовно розділити відстань від брів до лінії росту волосся на три частини. За одним із варіантів посадки головний убір має прикривати верхню третину чола, залишаючи більшу частину відкритою.

Якщо ж у вас широкі вилиці або виражена щелепа, Олена Шевченко радить звернути увагу на моделі, які відкривають чоло повністю. Надто низька посадка в такому разі може візуально додати ширини нижній частині обличчя.

Край шапки краще розташовувати біля лінії росту волосся, а не опускати низько на чоло. Під час примірки перевірте, чи не здається обличчя коротшим або ширшим, ніж зазвичай.

Ширина відвороту: деталь, яка змінює пропорції

Третій нюанс - ширина відвороту. Широкий підворот візуально скорочує висоту обличчя, тоді як вузький може створювати протилежний ефект - обличчя здаватиметься довшим.

Тому, якщо хочете підібрати шапку, яка гармонійно виглядатиме саме на вас, не обмежуйтеся оцінкою кольору й матеріалу. Приміряйте кілька моделей із різною шириною відвороту та порівняйте, як змінюється сприйняття обличчя.

Головне правило просте: не варто купувати шапку лише тому, що вона модна або добре виглядає на іншій людині. Оцініть об'єм, посадку й відворот у дзеркалі - і вибирайте ту модель, яка не порушує природних пропорцій.