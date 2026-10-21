Пара из самолета сыграла родителей девушки на свидании: через два года она пригласила их на свадьбу (видео)

Девушка решила разыграть парня

Эшли Паджетт летела в штат Мичиган, чтобы впервые лично встретиться со своим парнем Максом Маджинским. До этого они общались на расстоянии, а познакомились благодаря бывшему коллеге мужа.

В самолете девушка оказалась рядом с супругами Томом и Шелли Кубчаком. Пассажиры быстро нашли общий язык, и Эшли рассказала им о парне, который ждал его в аэропорту.

Тогда Шелли предложила неожиданную шутку: делать вид, что они с мужем - родители Эшли, которые решили лично проверить ее избранника.

Когда Макс встретил любимую по прилету, она представила ему новых знакомых как своих родителей и объяснила, что те якобы не захотели отпускать ее саму.

Том сразу вошел в роль строгого отца и стал расспрашивать парня о его планах на выходные с дочерью.

Макс воспринял все серьезно и начал подробно объяснять, куда собирается повести Эшли и как они проведут время вместе.

Лишь после этого Шелли призналась, что они отнюдь не родители девушки, а случайные знакомые.

Через два года девушка нашла "родителей"

Казалось, на этом история могла завершиться. Однако через два года Макс сделал предложение Эшли, и она вспомнила супругов, которые так необычно приобщились к их первой встрече. Девушка решила найти Тома и Шелли и пригласить их на свадьбу.

Но возникла проблема: за время, прошедшее после полета, они не поддерживали связь, а у Эшли не было контактов супругов. Тогда она обратилась за помощью к авиакомпании Allegiant Air.

Представители перевозчика объяснили, что не могут просто передать ему личные данные пассажиров. Они предложили связаться с супругами и спросить, согласится ли она получить контакты Эшли.

Когда Том получил сообщение, он как раз работал во дворе. Мужчина настолько обрадовался, что позвонил по телефону Эшли, даже не завершив своих дел.

Оказалось, что супруги тоже не забыли необычную встречу. В течение двух лет Том и Шелли время от времени в шутку интересовались, как там поживает их "дочка" Эшли.

Придут ли незнакомцы на свадьбу

После возобновления связи четверо создали общий чат. Эшли поделилась фотографией помолвки и рассказала, что свадьбу планируют провести осенью в городе Чаттануга, штат Теннесси. Том и Шелли сразу согласились приехать.

Теперь обе семьи готовятся познакомиться уже без шуток и придуманных родственных связей.

Хотя история началась с невинного розыгрыша в аэропорту, для Эшли и Макса новые знакомые стали людьми, которых они захотели видеть рядом в важный день своей жизни.