Пара з літака зіграла батьків дівчини на побаченні: за два роки вона запросила їх на весілля (відео)

Дівчина вирішили розіграти хлопця

Ешлі Паджетт летіла до штату Мічиган, щоб уперше особисто зустрітися зі своїм хлопцем Максом Маджинською. До цього вони спілкувалися на відстані, а познайомилися завдяки колишньому колезі чоловіка.

У літаку дівчина опинилася поруч із подружжям Томом і Шеллі Кубчак. Пасажири швидко знайшли спільну мову, і Ешлі розповіла їм про хлопця, який чекав на неї в аеропорту.

Тоді Шеллі запропонувала несподіваний жарт: удавати, що вони з чоловіком - батьки Ешлі, які вирішили особисто перевірити її обранця.

Коли Макс зустрів кохану після прильоту, вона представила йому нових знайомих як своїх батьків і пояснила, що ті нібито не захотіли відпускати її саму.

Том одразу увійшов у роль суворого батька та почав розпитувати хлопця про його плани на вихідні з "донькою".

Макс сприйняв усе серйозно й почав детально пояснювати, куди збирається повести Ешлі та як вони проведуть час разом.

Лише після цього Шеллі зізналася, що вони зовсім не батьки дівчини, а випадкові знайомі.

Через два роки дівчина знайшла "батьків"

Здавалося б, на цьому історія могла завершитися. Проте через два роки Макс освідчився Ешлі, і вона згадала подружжя, яке так незвично долучилося до їхньої першої зустрічі. Дівчина вирішила знайти Тома й Шеллі та запросити їх на весілля.

Але виникла проблема: за час, що минув після польоту, вони не підтримували зв'язку, а Ешлі не мала контактів подружжя. Тоді вона звернулася по допомогу до авіакомпанії Allegiant Air.

Представники перевізника пояснили, що не можуть просто передати їй особисті дані пасажирів. Натомість вони запропонували зв'язатися з подружжям і запитати, чи погодиться воно отримати контакти Ешлі.

Коли Том отримав повідомлення, він саме працював у дворі. Чоловік настільки зрадів, що зателефонував Ешлі, навіть не завершивши своїх справ.

Виявилося, що подружжя теж не забуло незвичайну зустріч. Упродовж двох років Том і Шеллі час від часу жартома цікавилися, як там поживає їхня "донька" Ешлі.

Чи прийдуть незнайомці на весілля

Після відновлення зв'язку четверо створили спільний чат. Ешлі поділилася фотографією із заручин і розповіла, що весілля планують провести восени в місті Чаттануга, штат Теннессі. Том і Шеллі одразу погодилися приїхати.

Тепер обидві родини готуються познайомитися вже без жартів і вигаданих родинних зв'язків.

І хоча історія почалася з невинного розіграшу в аеропорту, для Ешлі та Макса нові знайомі стали людьми, яких вони захотіли бачити поруч у важливий день свого життя.