Что купить, чтобы не обновлять гардероб каждый сезон: советы стилиста Марковской

Рабочая куртка или барн-джекет

Барн-джекет - куртка в рабочем стиле, вдохновленная одеждой для сельскохозяйственных и хозяйственных работ.

Первой вещью, на которую советует обратить внимание стилист, это барн-джекет. Это практичная куртка, которая стала альтернативой привычному тренчу и хорошо вписывается в повседневные образы.

Ее преимущество - универсальность. Куртку можно сочетать с базовыми джинсами, футболками, трикотажем и даже романтичными платьями. Благодаря этому одна вещь помогает создавать разные комплекты - от непринужденных до более женственных.

Еще одна особенность барн-джекета - фактура материала. Со временем ткань может приобретать потертости, придающие изделию характер. Поэтому такая куртка может оставаться уместной в гардеробе не один сезон.

При выборе следует обращать внимание на качество ткани, удобство кроя и цвет. Самыми практичными будут модели, которые подходят к большинству вещей в вашем шкафу.

Джинсы глубоких и сложных оттенков

Еще одна рекомендация Яны Марковской - не ограничиваться классическим голубым денимом. По словам стилиста, интересной альтернативой могут стать джинсы темно-синего, кобальтового, шоколадного или графитового цвета.

Такие оттенки помогают разнообразить гардероб и одновременно остаются достаточно универсальными. Их можно сочетать с белыми футболками, рубашками, жакетами, свитерами и верхней одеждой нейтральных цветов.

Вместо чисто белого денима стилистка также рекомендует рассмотреть молочные модели или джинсы нежного голубого оттенка. Они могут стать основой светлых образов и хорошо сочетаться с бежевыми, серыми, коричневыми и пастельными вещами.

Отдельно Марковская вспоминает персиковый деним. Такой цвет подойдет тем, кто хочет добавить в гардероб мягкости и цвета, но не готов к слишком ярким решениям.

При выборе джинсов важен не только оттенок, но и посадка. Именно крой определяет, насколько комфортно будет модель сидеть и как будет сочетаться с другой одеждой.

Розовая рубашка в полоску

Третья вещь в списке стилистки - розовая рубашка с вертикальной полоской. Она может стать альтернативой классической белой рубашке, если хочется освежить базовый гардероб без радикальных изменений.

Такую модель легко вписать в разные стили. Для делового образа ее можно сочетать с костюмными брюками, жакетом и лаконичным обувью. В повседневном варианте рубашка будет хорошо выглядеть с джинсами, базовой футболкой или юбкой.

Розовый цвет добавляет комплекту мягкости, а полоска делает рубашку более выразительной. В то же время она остается достаточно универсальной, чтобы носить ее в разное время года и комбинировать с одеждой, которая уже есть в гардеробе.

Чтобы вещь не потеряла актуальность слишком быстро, следует выбирать сдержанный оттенок розового, комфортную посадку и качественный материал. Такую рубашку можно носить самостоятельно, под свитером или жакетом, а также использовать для многослойных образов.

Как собрать практичный гардероб без лишних трат

Рекомендации стилиста сводятся к простому принципу: перед покупкой новой вещи стоит подумать, с чем именно вы будете ее носить. Барн-джекет может дополнить платья и джинсы, цветной деним - разнообразить повседневные комплекты, а розовая рубашка - стать альтернативой привычной белой модели.

Чтобы гардероб оставался практичным, выбирайте вещи, которые сочетаются по меньшей мере с несколькими позициями. А при покупке джинсов оценивайте не только модный цвет, но и посадку, крой и детали, в том числе расположение карманов.

Такой подход поможет реже покупать одежду под влиянием быстротечных трендов и чаще использовать вещи, которые уже есть в вашем шкафу.