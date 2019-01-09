Аеропорту Харкова присвоїли ім'я відомого рок-музиканта

Фото: колаж РБК-Україна

У лідера легендарної групи "ГрОб" вже є "власний" аеропорт під Омськом у РФ

В популярному сервісі Google Maps міжнародному аеропорту "Харків" невідомі присвоїли ім'я легендарного панк-рок-музиканта Єгора Лєтова. Відповідне перейменування з'явилося на карті у середу, 9 січня.

Зазначимо, що це вже не перший "глюк" на просторах картографічного сервісу. Раніше "жартівники" перейменували будівлю Верховної Ради в Києві на "Верховну Зраду".

Цього разу відзначилися шанувальники "хрещеного батька" російського панку, лідера гурту "Гражданская оборона".

Скрін: google.com/maps

Цікаво, що у 2018 році ім'я Єгора Лєтова номінувалося на присвоєння Омського аеропорту в РФ, проте не пройшло у другий тур, хоча лідирувало. Незважаючи на це ім'я його все ж було присвоєно приватному аеродрому під Омськом.

Фото: Єгор Лєтов

Тепер ось ім'я "перекочувало" і на Харківський аеропорт.

Так, на відповідний запит у пошуковій системі Google Maps з'являється назва "Міжнародний Аеропорт Харкова їм. Єгора Лєтова".

Скрін: google.com/maps

Нагадаємо, що Єгор Лєтов, який помер 19 лютого 2008 року, вважається "піонером" радянського політичного панку. У ліриці його пісень часто зустрічається політичний підтекст.

Відео: YouTube / Цивільна оборона - Єгор Лєтов - Сонцеворот

Як повідомлялося раніше, нещодавно російський рокер, фронтмен групи "Ленінград" Сергій Шнуров розповів про те, що жителі регіонів запропонували в проекті "Великі імена Росії" назвати аеропорт у Санкт-Петербурзі його ім'ям.

Нагадаємо, що житель Ліми за допомогою програми для смартфонів Google Maps викрив свою дружину в зраді.

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