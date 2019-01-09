Аэропорту Харькова присвоили имя известного рок-музыканта

Фото: коллаж РБК-Украина

У лидера легендарной группы "ГрОб" уже есть "собственный" аэропорт под Омском в РФ

В популярном сервисе Google Maps международному аэропорту "Харьков" неизвестные присвоили имя легендарного панк-рок-музыканта Егора Летова. Соответствующее переименование появилось на карте в среду, 9 января.

Отметим, что это уже не первый "глюк" на просторах картографического сервиса. Ранее "шутники" переименовали здание Верховной Рады в Киеве в "Верховную Зраду".

В этот раз отличились поклонники "крестного отца" российского панка, лидера группы "Гражданская оборона".

Скрин: google.com/maps

Интересно, что в 2018 году имя Егора Летова номинировалось на присвоение Омскому аэропорту в РФ, однако не прошло во второй тур, хотя лидировал. Несмотря на это имя его все же было присвоено частному аэродрому под Омском.

Фото: Егор Летов

Теперь вот имя "перекочевало" и на Харьковский аэропорт.

Так, на соответствующий запрос в поисковике Google Maps появляется название "Международный Аэропорт Харькова им. Егора Летова".

Скрин: google.com/maps

Напомним, что Егор Летов, который скончался 19 февраля 2008 года, считается "пионером" советского политического панка. В лирике его песен часто встречается политический подтекст.

Видео: YouTube / Гражданская оборона - Егор Летов - Солнцеворот

Как сообщалось ранее, недавно российский рокер, фронтмен групы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о том, что жители регионов предложили в проекте "Великие имена России" назвать аэропорт в Санкт-Петербурге его именем.

Напомним, что житель Лимы при помощи приложения для смартфонов Google Maps уличил свою жену в измене.

Ранее мы писали, что уязвимость в WhatsApp позволяла взламывать аккаунты через видеозвонок. Так, эта проблема была обнаружена в конце августа и исправлена Facebook в начале октября.