"Бойові плоти з колод і соломи": в мережі висміяли абсурдний антиукраїнський перл бойовиків "ДНР" (відео)

Колаж РБК-Україна

У "ДНР" думають, що бойові плоти морської піхоти України братимуть на абордаж російський крейсер

Член так званого "управління народної міліції ДНР" Данило Безсонов відзначився новим абсурдним перлом. Він заявив, що українські морські піхотинці нібито не мають гумових човнів, тому використовують "плоти з колод і соломи, пофарбовані в чорний колір".

Так, за словами бойовика, українські журналісти нібито готують "постановочний сюжет" про захоплення російського військового крейсера в Азовському морі.

"Захоплення буде відбуватися з урахуванням передового досвіду сомалійських піратів: на надувних човнах, що стоять на озброєнні українських морських котиків", - сказав він.

За словами неадеквата, він володіє "інформацію" про те, що "захоплення" крейсера буде насправді проходити не на гумових човнах, а на плотах із дерева та соломи.

"Під виглядом гумових човнів будуть брати участь бойові плоти з колод і соломи, які пофарбовані в чорний колір", - додав Безсонов.

Новий перл від бойовиків "ДНР"

Користувачі мережі справедливо висміяли антиукраїнський перл бойовика.

"Баклан смалить: чорні бойові плоти морської піхоти України з колод і соломи, беруть на абордаж російський крейсер, - це просто щось", - написав у Twitter один популярний блогер.

Скріншот коментарів (twitter.com/666_mancer)

"Ех, забув пацан розповісти про бойовий гопак, який виконує морська піхота перед виходом на завдання", - пожартував ще один юзер.

Раніше Styler писав про те, що Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля.

Відео: РБК-Україна