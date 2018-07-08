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"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)

STYLERLIFE        08.07.2018 - 11:12
Фото: Роман Цимбалюк (youtube.com канал Россия1)
Фото: Роман Цимбалюк (youtube.com канал Россия1)

Украинского журналиста "скрутили" сотрудники ФСБ

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире одной из пропагандистских программ привел в ярость телеведущих из "кремлевского пула". Соответствующее видео опубликовано в Youtube.

"Как-то однажды в 14 или в 15 году я аккредитовался на парад на Красной площади. И пришел туда, естественно, с украинским флажком. Когда я начал фотографироваться, когда летели самолеты, то почему-то четверо сотрудников ФСБ меня скрутили и хотели забрать флаг. А я им говорю: "Друзья, чего вы меня держите? Я по-русски понимаю. Вам что не нравится флаг? Он у вас запрещен? Они молчат", - сказал он.

Следует уточнить, что скандал на пропагандистской программе возник из-за ситуации в столице Украины, когда активисты избили провокатора с российским флагом. Однако Цимбалюк сумел донести до кремлевских журналистов истинную причину ситуации.

"Поэтому если вы думаете, что с флагом страны оккупанта можно пройти абсолютно свободно, то вот вам пример того, что это не совсем так", - подчеркнул он.

После этих слов на Цимбалюка яростно набросились телеведущие, напомнив ему "спасение" от ФСБ официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая уже не один раз попадала в скандал из-за своих высказываний.

Видео: выступление украинского журналиста Цимбалюка на КремльТВ (Youtube-канал/Россия-Украина)

Кстати, украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в РФ, в эфире российской пропагандисткой телепередачи разозлил пропагандистов Кремля, обсуждая вопрос задержанного украинского журналиста Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы.

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Теги: пропаганда, кремль, Журналист, Украина
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