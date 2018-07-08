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"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)

STYLERLIFE        08.07.2018 - 11:12
Фото: Роман Цимбалюк (youtube.com канал Росія1)
Фото: Роман Цимбалюк (youtube.com канал Росія1)

Українського журналіста "скрутили" співробітники ФСБ

Відомий український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі однієї з пропагандистських програм привів в лють телеведучих з "кремлівського пулу". Відповідне відео опубліковане на Youtube.

"Якось, одного разу в 14 або 15 році, я акредитувався на парад на Червоній площі. І прийшов туди, звичайно, з українським прапорцем. Коли я почав фотографуватися, коли летіли літаки, чомусь четверо співробітників ФСБ мене скрутили і хотіли забрати прапор. А я їм кажу: "Друзі, чого ви мене тримаєте? Я по-російськи розумію. Вам що не подобається прапор? Він у вас заборонений? Вони мовчать", - сказав він.

Слід уточнити, що скандал на пропагандистській програмі виник через ситуацію у столиці України, коли активісти побили провокатора з російським прапором. Однак Цимбалюк зумів донести до кремлівських журналістів справжню причину ситуації.

"Тож, якщо ви думаєте, що з прапором країни окупанта можна пройти абсолютно вільно, то ось вам приклад того, що це не зовсім так", - підкреслив він.

Після цих слів на Цимбалюка люто накинулися телеведучі, нагадавши йому про "порятунок" від ФСБ офіційним представником МЗС РФ Марією Захаровою, яка вже не один раз потрапляла в скандал через свої висловлювань.

Відео: виступ українського журналіста Цимбалюка на КремльТВ (Youtube-канал/Росія-Україна)

До речі, український журналіст Роман Цимбалюк, який працює в РФ, в ефірі російської пропагандистської телепередачі розлютив пропагандистів Кремля, обговорюючи питання затриманого українського журналіста Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років в'язниці.

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Теги: пропаганда, кремль, Журналіст, Украина
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