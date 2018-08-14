"Боевые плоты из бревен и соломы": в сети высмеяли абсурдный антиукраинский перл боевиков "ДНР" (видео)

Коллаж РБК-Украина

В "ДНР" думают, что боевые плоты морской пехоты Украины будут брать на абордаж российский крейсер

Член так называемого "управления народной милиции ДНР" Даниил Безсонов отличился новым абсурдным перлом. Он заявил, что украинские морские пехотинцы якобы не имеют резиновых лодок, поэтому используют "плоты из бревен и соломы, окрашенные в черный цвет".

Так, по словам боевика, украинские журналисты якобы готовят "постановочный сюжет" о захвате военного российского крейсера в Азовском море.

"Захват будет происходить с учетом передового опыта сомалийских пиратов: на надувных лодках, стоящих на вооружении украинских морских котиков", - сказал он.

По словам неадеквата, он владеет "информацией" о том, что "захват" крейсера будет на самом деле проходить не на резиновых лодках, а на плотах из дерева и соломы.

"Под видом резиновых лодок будут участвовать боевые плоты из бревен и соломы, которые окрашены в черный цвет", - добавил Безсонов.

Новый перл от боевиков "ДНР"

Пользователи сети справедливо высмеяли антиукраинский перл боевика.

"Баклан жжот: черные боевые плоты морской пехоты Украины из бревен и соломы, берущие на абордаж российский крейсер, - это просто нечто", - написал в Twitter один популярный блогер.

Скриншот комментариев (twitter.com/666_mancer)

"Эх, забыл пацан рассказать про боевой гопак, который исполняет морская пехота перед выходом на задание", - пошутил еще один юзер.

Ранее Styler писал о том, что Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля.

Видео: РБК-Украина