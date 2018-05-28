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Вболівальники "Чорноморця" побили головного тренера своєї команди (фото)

STYLERКурйози        28.05.2018 - 22:26
Фото: Костянтин Фролов (facebook.com/frolov.ffk)
Фото: Костянтин Фролов (facebook.com/frolov.ffk)

Конфлікт розв'язався після поразки від "Чорноморця" з рахунком 0:3

Футбольні вболівальники "Чорноморця" побили головного тренера одеського клубу Костянтина Фролова. Про це повідомляє Odessa.online.

Конфлікт розв'язався після поразки команди в Полтаві з рахунком 0:3 і, відповідно, вильоту "Чорноморця" в першу лігу. Повідомляється, що тренер підійшов до трибуни, щоб подякувати вболівальникам за підтримку.

Фото: Костянтин Фролов (ФК "Чорноморець")

Кілька особливо агресивно налаштованих уболівальників накинулися на Фролова, якому довелося в терміновому порядку покинути місце події. Результат – гематома навколо лівого ока.

Пізніше тренер з'явився в ефірі "Футбол News" з гематомою під оком.

Фото: Костянтин Фролов (odessa.online)

Судячи з усього, саме з цієї причини Костянтин Фролов не дав прес-конференцію після закінчення зустрічі з ФК "Полтава".

45-річний Костянтин Фролов очолив "Чорноморець" взимку, змінивши на цій посаді Олега Дулуба, але його керівництво не принесло команді особливих успіхів.

Раніше український блогер Антон Ходза висміяв звинувачення багатьох українців про те, що іноземні вболівальники, які приїхали на фінал Ліги чемпіонів в Київ, засмітили все місто.

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Теги: Черноморец, футбол, болельщики, драка
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