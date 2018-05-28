Вболівальники "Чорноморця" побили головного тренера своєї команди (фото)

Конфлікт розв'язався після поразки від "Чорноморця" з рахунком 0:3

Футбольні вболівальники "Чорноморця" побили головного тренера одеського клубу Костянтина Фролова. Про це повідомляє Odessa.online.

Конфлікт розв'язався після поразки команди в Полтаві з рахунком 0:3 і, відповідно, вильоту "Чорноморця" в першу лігу. Повідомляється, що тренер підійшов до трибуни, щоб подякувати вболівальникам за підтримку.

Фото: Костянтин Фролов (ФК "Чорноморець")

Кілька особливо агресивно налаштованих уболівальників накинулися на Фролова, якому довелося в терміновому порядку покинути місце події. Результат – гематома навколо лівого ока.

Пізніше тренер з'явився в ефірі "Футбол News" з гематомою під оком.

Фото: Костянтин Фролов (odessa.online)

Судячи з усього, саме з цієї причини Костянтин Фролов не дав прес-конференцію після закінчення зустрічі з ФК "Полтава".

45-річний Костянтин Фролов очолив "Чорноморець" взимку, змінивши на цій посаді Олега Дулуба, але його керівництво не принесло команді особливих успіхів.

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