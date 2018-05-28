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Болельщики "Черноморца" избили главного тренера своей команды (фото)

STYLERКурьезы        28.05.2018 - 22:26
Фото: Константин Фролов (facebook.com/frolov.ffk)
Фото: Константин Фролов (facebook.com/frolov.ffk)

Конфликт развязался после поражения "Черноморца" со счетом 0:3

Футбольные болельщики "Черноморца" избили главного тренера одесского клуба Константина Фролова. Об этом сообщает Odessa.online.

Конфликт развязался после поражения команды в Полтаве со счетом 0:3 и, соответственно, вылета "Черноморца" в первую лигу. Сообщается, что тренер подошел к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

Фото: Константин Фролов (ФК "Черноморец")

Несколько особо агрессивно настроенных болельщиков набросились на Фролова, которому пришлось в срочном порядке покинуть место события. Результат – гематома вокруг левого глаза.

Позже тренер появился в эфире "Футбол News" с гематомой под глазом.

Фото: Константин Фролов (odessa.online)

Судя по всему, именно по этой причине Константин Фролов не дал пресс-конференцию после окончания встречи с ФК "Полтава".

45-летний Константин Фролов возглавил "Черноморец" зимой, сменив на этом посту Олега Дулуба, но его руководство не принесло команде особых успехов.

Ранее украинский блогер Антон Ходза высмеял обвинения многих украинцев о том, что иностранные болельщики, которые приехали на финал Лиги чемпионов в Киев, замусорили весь город.

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Теги: Черноморец, футбол, болельщики, драка
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