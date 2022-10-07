RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Діда накрило, страшенно, прям очєнь": слушайте веселую песню о смерти хозяина Кремля

Украинские артисты "похоронили" Путина (колkаж: Styler)
Автор: Styler

7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. По случаю 70-летнего юбилея российского диктатор украинская группа саметой и популярный радиоведущий и шоумен Илья Ярема выпустили совместную пророческую песню "птн помер".

Интересно, что идея песни родилась у Яремы в очень специфическом месте - Криворожском метрополитене.

"Я хотел описать смерть Путина, как очень веселое событие. Прямо как в Диснеевских мультфильмах, где поют птички, улитки вылезают из своих домиков, а еноты вместе с бобрами подпевают в такт главному герою", - комментирует идею трека Илья.

"Но "Остапа понесло" и я решил добавить немного мемов. О путинских ходулях, чемоданчике, в который он, извините, какает, о РПЦ и феерическом падении Гундяева, а также о вирусном видео с поляком, где он впервые видит бобра", - добавляет Ярема.

Музыканты уверены, что скоро их композиция "станет не мечтательной, а пророческой".


Добавим, что Ярема в марте вступил в добровольческий батальон "Карпатская Сечь" и отправился защищать Ирпень. Сейчас служит в территориальной обороне Кривого Рога.

Напомним, на днях Михаил Подоляк сравнил Путина с диктатором-людоедом из Уганды .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинНовости шоу-бизнеса