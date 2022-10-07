"Діда накрило, страшенно, прям очєнь": слушайте веселую песню о смерти хозяина Кремля

"Я хотел описать смерть Путина, как очень веселое событие. Прямо как в Диснеевских мультфильмах, где поют птички, улитки вылезают из своих домиков, а еноты вместе с бобрами подпевают в такт главному герою", - комментирует идею трека Илья.

"Но "Остапа понесло" и я решил добавить немного мемов. О путинских ходулях, чемоданчике, в который он, извините, какает, о РПЦ и феерическом падении Гундяева, а также о вирусном видео с поляком, где он впервые видит бобра", - добавляет Ярема.

Музыканты уверены, что скоро их композиция "станет не мечтательной, а пророческой".



Добавим, что Ярема в марте вступил в добровольческий батальон "Карпатская Сечь" и отправился защищать Ирпень. Сейчас служит в территориальной обороне Кривого Рога.