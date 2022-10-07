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"Діда накрило, страшенно, прям очєнь": слухайте веселу пісню про смерть хазяїна Кремля

Українські артисти "поховали" Путіна (колаж: Styler)
Автор: Styler

7 жовтня Володимир Путін святкує день народження. З нагоди 70-річного ювілею російського диктатор український гурт саметой та популярний радіоведучий і шоумен Ілля Ярема випустили спільну пророчу пісню "птн помер".

Цікаво, що ідея пісні народилась у Яреми в дуже специфічному місці - Криворізькому метрополітені.

"Я хотів описати смерть Путіна, як дуже веселу подію. Прямо як в Діснеївських мультфільмах, де співають пташечки, равлики вилазять із своїх хаток, а єноти разом з бобрами підспівують в такт головному герою", - коментує ідею треку Ілля.

"Але "Остапа понесло" і я вирішив додати трохи мемів. Про путінські ходулі, чемоданчик, в який він, вибачте, какає, про РПЦ і феєричне падіння Гундяєва, а також про вірусне відео з поляком, де він вперше бачить бобра", - додає Ярема.

Музиканти впевнені, що скоро їхня композиція "стане не мрійливою, а пророчою".


Додамо, що Ярема в березні вступив в добровольчий батальйон "Карпатська Січ" та пішов захищати Ірпінь. Зараз служить в територіальній обороні міста Кривий Ріг.

Нагадаємо, днями Михайло Подоляк порівняв Путіна з диктатором-людожером з Уганди.

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