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"Це просто жуки": у Києві четверо чоловіків розсмішили пасажирів метро

STYLERКурйози    26.11.2018 - 13:31
"Це просто жуки": у Києві четверо чоловіків розсмішили пасажирів метро
Колаж РБК-Україна

Очевидці припустили, що це дуже дивний флешмоб

У Києві на станції метро Позняки пасажири звернули увагу на чотирьох чоловіків, які перебували в неадекватному стані. Відповідне відео було опубліковано в співтоваристві "Київський Автоканал" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався на станції метро Позняки у неділю, 25 листопада. Четверо дорослих чоловіків раптово впали на спину і стали робити якісь незрозумілі плавні рухи руками і ногами. Пасажири метро, які змогли зазняти цю картину, висловили припущення, що чоловіки приймають участь в якомусь флешмобі.

А в соціальній мережі користувачі назвали дивних чоловіків "жуками" і повідомили, що їх просто потрібно було перевернути.

"То ж жуки, їх просто перевернути треба було", "Маячня якась", "А в чому прикол? Просто повалятися на брудній підлозі і подригати кінцівками?", "Це їх козявить або флешмоб якийсь?", - написали в коментарях під відео.

&quot;Це просто жуки&quot;: у Києві четверо чоловіків розсмішили пасажирів метро

Скріншот коментарів (facebook.com/Autoradiochannel)

Крім того, користувачі висловили припущення, що чоловіки знаходилися у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, тому ведуть себе так неадекватно.

"Це, напевно, ломки у наркоманів", "Нарколиги, торкнуло", - додали користувачі.

&quot;Це просто жуки&quot;: у Києві четверо чоловіків розсмішили пасажирів метро

Скріншот коментарів (facebook.com/Autoradiochannel)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві комунальники влаштували бійку.

А також ми розповідали про те, що герой Marvel справив фурор в київському метро.

Відео: РБК-Україна

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