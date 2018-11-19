"Опаздывал на работу": герой Marvel произвел фурор в метро

Коллаж РБК-Украина

У героя возникли проблемы с турникетом

В киевском метро пассажиры засняли на видео персонажа кинофильмов Marvel Халка, который пытался обойти турникет. Соответствующее видео опубликовали в сообществе "Типичный Киев" в социальной сети Facebook.

На столичной станции метро "Дворец Спорта" пассажиры зафиксировали на видео мужчину в костюме героя Халка. Он вместе с другими пассажирами спустился на станцию, купил жетончик и подошел к турникету.

Однако пройти через турникет у него не получилось, так как помешали размеры костюма. Халка все-таки пропустили к поездам, и он даже проехал несколько станций в одном вагоне с пассажирами.

На выходе из метро у героя комиксов снова возникли проблемы с турникетом. И тут ему помогли работники метро.

Пассажиры, которым посчастливилось встретиться с Халком, реагировали на него неоднозначно. Некоторые выражали позитив и снимали героя комиксов на видео и фотографировали. Некоторые откровенно пугались.

Скриншот комментариев (facebook.com/kievtypical)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что звезда "Квартала 95" удивил неожиданным поступком.

Известный КВН-щик, а ныне постоянный участник тв-шоу "Вечерний Квартал " Евгений Кошевой на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором он прогуливается по столичной станции метрополитена "Осокорки".

А также писали о том, что в сети шутят над ремонтом дорог в заснеженном Киеве.

В Киеве на улице Луговая возле новой авто-заправочной станции, не смотря на выпавший первый снег, коммунальщики занимались ремонтом дорог.

Видео: РБК-Украина