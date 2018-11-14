"Везде пробки": звезда "Квартала 95" удивил неожиданным поступокм

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Звезда КВН и известный шоумен Евгений Кошевой был вынужден воспользоваться метрополитеном

Известный КВН-щик, а ныне постоянный участник тв-шоу "Вечерний Квартал " Евгений Кошевой на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором он прогуливается по столичной станции метрополитена "Осокорки".

Как следует из видео, Кошевой целых шесть лет не использовал киевское метро, как средство передвижения по столице. Утренний снег за сравнительно небольшой срок присыпал дороги Киева и вызвал многочисленные заторы, из-за которых перемещаться по магистралям стало тяжело.

Иными словами Кошевого заставила нужда обратиться за помощью к столичному метро.

"Короче, везде пробки. Но свободно знаете где? Правильно, в метро!" - прокомментировал свое местонахождение в видеоролике шоумен.

"А говорят, что звезды не ездят в метро! Да мы, собственно и не звезды! Всем хорошего дня, берегите себя, аккуратно на дорогах", - обратился к своим подписчикам Кошевой.

"И что никто и не узнал?" - поинтересовался один из подписчиков у шоумена.

"Прелесть такой поездки добавит адреналина", - добавил другой.

"Вот что бывает, когда первый снег выпадает", "Смотри, сейчас там Кличко встретишь", "Прокатись в трамвае в час пик. Адреналина хватит на неделю!!!", "Почаще бы ездили бы в метро. Только желательно нардепов туда тоже загнать! Чтобы, так сказать, ближе к народу!" - отреагировали на видео читатели паблика.

Скриншот (instagram.com/evgenii.koshevoi)

К слову, недавно Евгений Кошевой рассказал, когда "Квартал 95" перестанет высмеивать политиков. Артист сообщил, что политики своими действиями сами провоцируют актеров, чтобы те их пародировали и подкалывали.

Ранее сообщалось, что комики студии "Квартал 95" представили сценку под названием "Тайная Вечеря Президента", который имел большой успех у зрителей. Видео номера опубликовано на YouTube.

Напоминаем, новогодний выпуск программы "Вечерний квартал", который выйдет на телеканале 1+1 31 декабря сразу после боя курантов, порадует зрителей актуальными шутками.