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"Скрізь затори": зірка "Кварталу 95" здивував несподіваним вчинком

STYLERКурйози    14.11.2018 - 22:54
"Скрізь затори": зірка "Кварталу 95" здивував несподіваним вчинком
Колаж РБК - Україна

Зірка КВК та відомий шоумен Євген Кошовий був змушений скористатися метрополітеном

Відомий КВН-щик, а нині постійний учасник тв-шоу "Вечірній Квартал" Євген Кошовий на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, на якому він прогулюється по столичній станції метрополітену "Осокорки".

Як випливає з відео, Кошовий цілих шість років не використовував київське метро, як засіб пересування по столиці. Ранковий сніг за порівняно невеликий термін присипав дороги Києва та викликав численні затори, через які переміщатися по магістралях стало важко.

 

Іншими словами Кошового змусила потреба звернутися за допомогою до столичного метро.

"Коротше, скрізь затори. Але вільно знаєте де? Правильно, в метро!" - прокоментував своє місцезнаходження у відеоролику шоумен.

"А кажуть, що зірки не їздять в метро! Так ми, власне, і не зірки! Всім гарного дня, бережіть себе, акуратно на дорогах", - звернувся до своїх передплатників Кошовий.

"І що ніхто і не дізнався?" - поцікавився один з підписників у шоумена. "Принадність такої поїздки додасть адреналіну", - додав інший.

"Ось що буває, коли перший сніг випадає", "Дивись, зараз там Кличко зустрінеш", "Прокотися у трамваї в годину пік. Адреналіну вистачить на тиждень!!!", "Частіше б їздили в метро. Тільки бажано нардепів туди теж загнати! Щоб, так би мовити, ближче до народу!" - відреагували на відео читачі пабліка.

&quot;Скрізь затори&quot;: зірка &quot;Кварталу 95&quot; здивував несподіваним вчинком

&quot;Скрізь затори&quot;: зірка &quot;Кварталу 95&quot; здивував несподіваним вчинком

 

Скріншот (instagram.com/evgenii.koshevoi)

До речі, нещодавно Євген Кошовий розповів, коли "Квартал 95" перестане висміювати політиків. Артист повідомив, що політики своїми діями самі провокують акторів, щоб ті їх пародіювали і підколювали.

Раніше повідомлялося, що коміки студії "Квартал 95" представили сценку під назвою "Таємна Вечеря Президента", який мав великий успіх у глядачів. Відео номера опубліковано на YouTube.

Нагадуємо, новорічний випуск програми "Вечірній квартал", який вийде на телеканалі 1+1 31 грудня одразу після бою курантів, порадує глядачів влучними жартами.

 

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