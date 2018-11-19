"Запізнювався на роботу": герой Marvel справив фурор в метро

Колаж РБК-Україна

У героя виникли проблеми з турнікетом

У київському метро пасажири зняли на відео персонажа кінофільмів Marvel Халка, який намагався обійти турнікет. Відповідне відео опублікували в співтоваристві "Типовий Київ" у соціальній мережі Facebook.

На столичній станції метро "Палац Спорту" пасажири зафіксували на відео чоловіка в костюмі героя Халка. Він разом з іншими пасажирами спустився на станцію, купив жетончик і підійшов до турнікету.

Однак пройти через турнікет у нього не вийшло, так як завадили розміри костюма. Халка все-таки пропустили до поїздів, і він навіть проїхав кілька станцій в одному вагоні з пасажирами.

На виході з метро у героя коміксів знову виникли проблеми з турнікетом. І тут йому допомогли працівники метро.

Пасажири, яким пощастило зустрітися з Халком, реагували на нього неоднозначно. Деякі висловлювали позитив і знімали героя коміксів на відео і фотографували. Деякі відверто лякалися.

Скріншот коментарів (facebook.com/kievtypical)

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Відео: РБК-Україна