"Это просто жуки": в Киеве четверо мужчин рассмешили пассажиров метро

Коллаж РБК-Украина

Очевидцы предположили, что это очень странный флешмоб

В Киеве на станции метро Позняки пассажиры обратили внимание на четверых мужчин, которые находились в неадекватном состоянии. Соответствующее видео было опубликовано в сообществе "Киевский Автоканал" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на станции метро Позняки в воскресенье, 25 ноября. Четверо взрослых мужчин внезапно упали на спину и стали делать какие-то непонятные плавные движения руками и ногами. Пассажиры метро, которые смогли запечатлеть эту картину, высказали предположение, что мужчины принимают участие в каком-то флешмобе.

А в социальной сети пользователи назвали странных мужчин "жуками" и сообщили, что их просто нужно было перевернуть.

"То ж жуки, их прост перевернуть надо было", "Бред какой-то", "А в чем прикол? Просто поваляться на грязном полу и подрыгать конечностями?", "Это их козявит или флешмоб какой-то?", - написали в комментариях под видео.

Скриншот комментариев (facebook.com/Autoradiochannel)

Кроме того, пользователи высказали предположение, что мужчины находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поэтому ведут себя так неадекватно.

"Это, наверное, ломки у наркоманов", "Нарколыги, торкнуло", - добавили пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/Autoradiochannel)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве коммунальщики устроили драку.

А также мы рассказывали о том, что герой Marvel произвел фурор в киевском метро.

Видео: РБК-Украина