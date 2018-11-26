ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Это просто жуки": в Киеве четверо мужчин рассмешили пассажиров метро

STYLERКурьезы    26.11.2018 - 13:31
"Это просто жуки": в Киеве четверо мужчин рассмешили пассажиров метро
Коллаж РБК-Украина

Очевидцы предположили, что это очень странный флешмоб

В Киеве на станции метро Позняки пассажиры обратили внимание на четверых мужчин, которые находились в неадекватном состоянии. Соответствующее видео было опубликовано в сообществе "Киевский Автоканал" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на станции метро Позняки в воскресенье, 25 ноября. Четверо взрослых мужчин внезапно упали на спину и стали делать какие-то непонятные плавные движения руками и ногами. Пассажиры метро, которые смогли запечатлеть эту картину, высказали предположение, что мужчины принимают участие в каком-то флешмобе.

А в социальной сети пользователи назвали странных мужчин "жуками" и сообщили, что их просто нужно было перевернуть.

"То ж жуки, их прост перевернуть надо было", "Бред какой-то", "А в чем прикол? Просто поваляться на грязном полу и подрыгать конечностями?", "Это их козявит или флешмоб какой-то?", - написали в комментариях под видео.

&quot;Это просто жуки&quot;: в Киеве четверо мужчин рассмешили пассажиров метро

Скриншот комментариев (facebook.com/Autoradiochannel)

Кроме того, пользователи высказали предположение, что мужчины находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поэтому ведут себя так неадекватно.

"Это, наверное, ломки у наркоманов", "Нарколыги, торкнуло", - добавили пользователи.

&quot;Это просто жуки&quot;: в Киеве четверо мужчин рассмешили пассажиров метро

Скриншот комментариев (facebook.com/Autoradiochannel)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве коммунальщики устроили драку.

А также мы рассказывали о том, что герой Marvel произвел фурор в киевском метро.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Киевметрокурьезы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь