Ходульная система некомфортна: в мережі вказали на курйоз із зростом Путіна (фото)

Як відомо, президент РФ дуже комплексує з приводу свого низького зросту

В мережі в черговий раз помітили курйозні нестиковки із зростом Путіна. Це помітив український політтехнолог Олексій Голобуцький, написавши у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, в мережі постійно відзначають нестиковки з зростом Путіна. Ходять чутки, що президент РФ дуже комплексує з приводу свого низького зросту, тому, щоб здаватися вище співрозмовників, користується різними хитрощами.

Тепер курйоз помітили на Міжнародному конгресі з кібербезпеки, де російський лідер виходив на сцену, щоб особисто привітати главреда Russia Today Маргарита Симоньян.

На знімку з заходу можна помітити, як неприродно ходить Путін.

Фото: Путін на Міжнародному конгресі з кібербезпеки (t.me/allgolobutsky)

"Ходульную систему до цього заходу, правда, видали явно некомфортну - щоб хоч 160-сантиметрову Симоньян обігнати після вчорашнього епік-фейла з мексиканським воротарем," - зауважив Олексій Голобуцький.

Скріншот поста (t.me/allgolobutsky)

Раніше в мережі показали сатиричний мультфільм про Путіна.

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