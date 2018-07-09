Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ходульная система некомфортна: в мережі вказали на курйоз із зростом Путіна (фото)

STYLERКурйози        09.07.2018 - 09:07
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Як відомо, президент РФ дуже комплексує з приводу свого низького зросту

В мережі в черговий раз помітили курйозні нестиковки із зростом Путіна. Це помітив український політтехнолог Олексій Голобуцький, написавши у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, в мережі постійно відзначають нестиковки з зростом Путіна. Ходять чутки, що президент РФ дуже комплексує з приводу свого низького зросту, тому, щоб здаватися вище співрозмовників, користується різними хитрощами.

Тепер курйоз помітили на Міжнародному конгресі з кібербезпеки, де російський лідер виходив на сцену, щоб особисто привітати главреда Russia Today Маргарита Симоньян.

На знімку з заходу можна помітити, як неприродно ходить Путін.

Фото: Путін на Міжнародному конгресі з кібербезпеки (t.me/allgolobutsky)

"Ходульную систему до цього заходу, правда, видали явно некомфортну - щоб хоч 160-сантиметрову Симоньян обігнати після вчорашнього епік-фейла з мексиканським воротарем," - зауважив Олексій Голобуцький.

Скріншот поста (t.me/allgolobutsky)

Раніше в мережі показали сатиричний мультфільм про Путіна.

Герої, загиблі в червні 2018

"Психіатр уже тут не допоможе": Путін присвоїв частинам армії РФ імена українських міст Роналдо сфотографувався з Путіним на Червоній площі і похвалив Росію
Теги: Владимир Путин
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся