Ходульная система некомфортная: в сети указали на курьез с ростом Путина (фото)

Как известно, президент РФ очень комплексует по поводу своего низкого роста

В сети в очередной раз заметили курьезные нестыковки с ростом Путина. Это заметил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, написав в своем Telegram-канале.

Как известно, в сети постоянно отмечают нестыковки на с ростом Путина. Ходят слухи, что президент РФ очень комплексует по поводу своего низкого роста, поэтому, чтобы казаться выше собеседников, пользуется различными хитростями.

Теперь курьез заметили на Международном конгрессе по кибербезопасности, где российский лидер выходил на сцену, чтобы лично поприветствовать главреда Russia Today Маргариту Симоньян.

На снимке с мероприятия можно заметить, как неестественно ходит Путин.

Фото: Путин на на Международном конгрессе по кибербезопасности (t.me/allgolobutsky)

"Ходульную систему к этому мероприятию, правда, выдали явно некомфортную - чтобы хоть 160-сантиметровую Симоньян обогнать после вчерашнего эпик-фейла с мексиканским вратарем," - подметил Алексей Голобуцкий.

Скриншот поста (t.me/allgolobutsky)

Ранее в сети показали сатирический мультфильм о Путине.

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