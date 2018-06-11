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"Айболит каждого россиянина поднимает с колен": в сети показали сатирический мультфильм о Путине (видео)

STYLERКурьезы        11.06.2018 - 16:41
Скриншот: youtube.com/Заповедник
Скриншот: youtube.com/Заповедник

Инфоповодом для сюжета стала "прямая линия" Путина на росТВ

В сети показали сатирический мультфильм о президенте России Владимире Путине. Видео появилось на YouTube-канале еженедельного сатирического шоу DW "Заповедник".

"Добрый доктор Айболит пятый срок уже сидит. Путин лично принимает народ и назначает каждому лечение. Что пропишет он от вонючей свалки? Чем предложит лечиться, если в городе сносят больницу? И какой рецепт выпишет от роста цен на бензин?" - пишут журналисты в аннотации к сатирическому видеоролику.

Как рассказали авторы мультфильма, инфоповодами для сюжета стали: "прямая линия" президента РФ Путина 8-9 июня на росТВ, саммит G7 в Канаде, чемпионат мира по футболу в РФ.

"На "прямой линии" Айболит-Путин каждого россиянина лично поднимает с колен. Трейлер нового блокбастера: две команды супергероев меряются размерами идиотизма. Кто же победит?" – сказано в подписи к видео.

Скриншот поста (facebook.com/zapovednik.show)

Видео: Прямая линия Айболита, супергерои и футбольные частушки - "Заповедник" (youtube.com/Заповедник)

Пользователи сети были в восторге от креативного мультфильма.

Скриншот комментариев (youtube.com/Заповедник)

"Как всегда - бесподобны просто вы, ребята! "Лайк" - сразу вам от меня (не глядя даже видео еще). Вы прекрасная команда - те, кто делают "Заповедник". Весьма напоминаете мне о детстве моем: о временах гениальных "Кукол" (закрытых Путиным, вместе со старым, настоящим НТВ). Жаль, что не по ТВ российскому вы идете - ох, какой хорошей прививкой для прозрения народа российского вы бы стали. Но именно поэтому и понятно, естественно, как Божий день, что даже речи об этом быть не может, что не представишь даже такое себе: чтобы вас нынешнее телевидение российское показало, рискнуло бы показать", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (youtube.com/Заповедник)

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Теги: Владимир Путин, мультфильм, сатира
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