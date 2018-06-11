"Путин страшнее, чем ИГИЛ": эксперт рассказал, каким путем в России может произойти смена власти

Андрей Клименко напомнил, что в РФ никогда не было спокойной передачи власти

Президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли мирно и добровольно отдаст свой пост. Такое мнение выразил глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко во время общения с читателями на сайте "Главред".

"В России никогда не было спокойной передачи власти. Предыдущий правитель или умирал сам, или отстранялся в результате государственного переворота, или его убивали. Взгляните на российскую историю - добровольно отказался от власти только последний царь, да и то, "добровольно" - это было под давлением", - отметил эксперт.

По его словам, сейчас в России "полностью зазомбированное общество". Правда, за исключением нескольких сотен тысяч человек, которые "не делают никакой погоды" и массово уезжают из РФ.

"Из Советского Союза уезжать было сложно, а из России уехать проще, поэтому мы видим большой процент вменяемых людей, которые уезжают из РФ. Еще в марте 2015 года, выступая с докладом в Вашингтоне в Atlantic Council о ситуации в Крыму, сказал, что мы должны понимать, что Путин страшнее, чем ИГИЛ. Путин - это главная угроза миру, потому что это Гитлер и Сталин в одном флаконе. Тогда со мной, мягко говоря, не согласились. Сегодня осознание того, что Путин и путинская Россия - это главная угроза миру и мировой стабильности, постепенно приходит в политических, военных и экспертных кругах на Западе", - резюмировал Клименко.

Кстати, Портников рассказал, как Путин украл его статью про "фашистские идеи".

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