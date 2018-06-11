"Путін страшніше, ніж ІДІЛ": експерт розповів, яким шляхом в Росії може відбутися зміна влади

Андрій Клименко нагадав, що РФ ніколи не було спокійної передачі влади

Президент Російської Федерації Володимир Путін навряд чи мирно і добровільно віддасть свій пост. Таку думку висловив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ", експерт з питань Криму Андрій Клименко під час спілкування з читачами на сайті "Главред".

"В Росії ніколи не було спокійної передачі влади. Попередній правитель або помирав сам, або відмежовувався в результаті державного перевороту, або його вбивали. Погляньте на російську історію - добровільно відмовився від влади тільки останній цар, та й то, "добровільно" - це було під тиском", - відзначив експерт.

За його словами, зараз в Росії "повністю зазомбоване суспільство". Правда, за винятком кількох сотень тисяч людей, які "не роблять погоди" і масово виїжджають з РФ.

"З Радянського Союзу їхати було складно, а з Росії виїхати простіше, тому ми бачимо великий відсоток адекватних людей, які виїжджають з РФ. Ще в березні 2015 року, виступаючи з доповіддю у Вашингтоні в Atlantic Council про ситуацію в Криму, сказав, що ми повинні розуміти, що Путін страшніше, ніж ІДІЛ. Путін - це головна загроза миру, тому що це Гітлер і Сталін в одному флаконі. Тоді зі мною, м'яко кажучи, не погодилися. Сьогодні усвідомлення того, що Путін і путінська Росія - це головна загроза миру і світової стабільності, поступово приходить в політичних, військових та експертних колах на Заході", - резюмував Клименко.

До речі, Портников розповів, як Путін вкрав його статтю про "фашистські ідеї".

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