Портников рассказал, как Путин украл его статью про "фашистские идеи"

Президент РФ присвоил себе материал журналиста

Владимир Путин использовал статью украинского журналиста Виталия Портникова в качестве своей предвыборной программы. Об этом журналист рассказал в эфире "Еспресо TV".

"Тогда я написал статью "Каудильо". Она была напечатана в "Зеркале недели". И в сокращенном виде, без этого названия в московской газете "Ведомости" я изложил эти тезисы. В которых я описал, каким будет следующее правление Путина. Я в принципе не ошибся... Мне в 1999 году удалось полностью предугадать весь путь политического развития Российской Федерации на следующие десятилетия", - рассказал Портников.

Видео: Виталий Портников (youtube.com/Espreso.TV)

Журналист отметил, что этот материал прочел президент РФ и использовал его в своих целях. Путину показал статью главный редактор во время совещания.

"Эта статья стала основой политической программы Владимира Путина "Россия-2000" на его интернет-сайте. Там не было о позднефранкистской Испании – в этой моей статье в "Ведомостях" – там были просто изложены тезисы, как Россия будет строиться. Оказалось, что эти идеи, которые по сути являются фашистскими идеями, уже тогда были близки Путину как политику", - добавил Портников.

Ранее Портников указал на важный момент, который внушают украинцам.

"Это еще с 2014 года продолжается. Нас все время убеждали, что во всем виновата Украина. Если бы мы не скакали на Майдане, сказал мне недавно один уважаемый украинский историк, то Россия на нас бы не напала. Вы не знаете этого тезиса?" - сказал он.

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