Портников розповів, як Путін вкрав його статтю про "фашистські ідеї"

Президент РФ присвоїв собі матеріал журналіста

Володимир Путін використав статтю українського журналіста Віталія Портнікова в якості своєї передвиборної програми. Про це журналіст розповів в ефірі "Еспресо TV".

"Тоді я написав статтю "Каудільо". Вона була надрукована в "Дзеркалі тижня". І в скороченому вигляді, без цієї назви в московській газеті "Ведомости" я виклав ці тези. В яких я описав, яким буде наступне правління Путіна. Я в принципі не помилився... Мені в 1999 році вдалося повністю передбачити весь шлях політичного розвитку Російської Федерації на наступні десятиліття", - розповів Портников.

Відео: Віталій Портніков (youtube.com/Espreso.TV)

Журналіст зазначив, що цей матеріал прочитав президент РФ і використав його в своїх цілях. Путіну показав статтю головний редактор під час наради.

"Ця стаття стала основою політичної програми Володимира Путіна "Росія-2000" на його інтернет-сайті. Там не було про позднефранкистской Іспанії – в цій моїй статті в "Відомостях" – там були просто викладені тези, як Росія буде будуватися. Виявилося, що ці ідеї, які по суті є фашистськими ідеями, вже тоді були близькі Путіну як політику", - додав Портніков.

Раніше Портников вказав на важливий момент, який вселяють українцям.

"Це ще з 2014 року триває. Нас весь час переконували, що у всьому винна Україна. Якщо б ми не скакали на Майдані, сказав мені нещодавно один шановний український історик, то Росія на нас би не напала. Ви не знаєте цієї тези?" - сказав він.

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