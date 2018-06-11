"Айболит кожного росіянина піднімає з колін": в мережі показали сатиричний мультфільм про Путіна (відео)

Інфоприводом для сюжету стала "пряма лінія" Путіна на росТБ

У мережі показали сатиричний мультфільм про президента Росії Володимира Путіна. Відео з'явилося на YouTube-каналі щотижневого сатиричного шоу DW "Заповідник".

"Добрий доктор Айболить п'ятий термін вже сидить. Путін особисто приймає народ і призначає кожному лікування. Що він пропише від смердючого звалища? Чим запропонує лікуватися, якщо в місті зносять лікарню? І який випише рецепт від зростання цін на бензин?" - пишуть журналісти в анотації до сатиричному відеоролика.

Як розповіли автори мультфільму, инфоповодами для сюжету стали: "пряма лінія" президента РФ Путіна 8-9 червня на ростб, саміт G7 в Канаді, чемпіонат світу з футболу в РФ.

"На "прямій лінії" Айболить-Путін кожного росіянина особисто піднімає з колін. Трейлер нового блокбастера: дві команди супергероїв міряються розмірами ідіотизму. Хто ж переможе?" – сказано в підписі до відео.

Скріншот поста (facebook.com/zapovednik.show)

Відео: Пряма лінія Айболита, супергерої і футбольні коломийки - "Заповідник" (youtube.com/Заповедник)

Користувачі мережі були в захваті від креативного мультфільму.

Скріншот коментарів (youtube.com/Заповідник)

"Як завжди - просто незрівнянні ви, хлопці! "Лайк" - відразу вам від мене (не дивлячись навіть відео). Ви прекрасна команда - ті, хто роблять "Заповідник". Дуже нагадуєте мені про дитинство моєму: про часи геніальних "Ляльок" (закритих Путіним, разом зі старим, справжнім НТВ). Шкода, що не по російському ТБ ви йдете - ох, якою хорошою щепленням для прозріння народу російського ви б стали. Але саме тому й зрозуміло, природно, як Божий день, що навіть мови про це бути не може, що не уявиш навіть таке собі: щоб вас нинішнє російське телебачення показало, ризикнуло би показати", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (youtube.com/Заповедник)

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