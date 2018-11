Клієнт бару так захопився листуванням, що не помітив пограбування

На днях в Twitter-каналі Lifeinism було опубліковано відео з жителем Бразилії Карлосом Алмейда, який здивував громадськість.

Чоловік спокійно сидів в одному з барів міста Нова-Серрана і вів переписку по телефону. Алмейда настільки захопився, що пропустив пограбування бару, в якому перебував, пише "Медуза".

Пограбування зняли камери відеоспостереження. На запису видно, що, коли до бару входить озброєний злочинець, Алмейда спокійно стоїть біля стійки з телефоном в руках і ніяк не реагує на те, що відбувається.

Деякі відвідувачі лягають на підлогу, але Алмейда як і раніше нічого не помічає. Навіть коли грабіжник проходить повз нього, Алмейда продовжує листуватися. Він запідозрив недобре лише тоді, коли злочинець вже покинув бар.

This guy focused on his phone so much he didn't realize what happened. #robbery #technology #lifeinism pic.twitter.com/A9eUw42jpN